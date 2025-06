Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Napoli continua a muoversi sul fronte attaccanti, con Darwin Nunez e Lorenzo Lucca sempre nel mirino. Per l’uruguaiano del Liverpool la richiesta resta alta: 60-65 milioni di euro più bonus. Più accessibile invece la pista Lucca, con l’Udinese disposta a trattare su una base di circa 35 milioni più bonus.

Nelle scorse ore si è tenuto un incontro tra il club di Antonio Conte e Bologna per discutere di Dan Ndoye e Beukema. Le richieste elevate del club emiliano hanno finora impedito la chiusura dell’accordo. Gli azzurri hanno anche incontrato l’entourage dello svizzero: c’è distanza sull’ingaggio, ma i margini per un’intesa restano. Giornata di movimenti anche in casa Cagliari: ufficiali i riscatti di Piccoli e Adopo dall’Atalanta.

Fiorentina, tre club esteri su Moreno e Kean

Levante ed Espanyol guardano con interesse al mercato italiano, e in particolare alla Fiorentina. I due club spagnoli hanno infatti effettuato un sondaggio per Matias Moreno, difensore argentino classe 2003 attualmente in forza alla squadra viola. Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Albert Gudmundsson, che ora sembra sempre più verso la permanenza in viola. Il club ha infatti raggiunto un accordo verbale col Genoa per il riscatto dell’islandese.

L’Al-Qadsiah fa sul serio per Moise Kean. Il club saudita è pronto a versare la clausola da 52 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante della Juventus, mettendo sul piatto un’offerta faraonica: 15 milioni di euro a stagione per convincere il classe 2000 a trasferirsi in Arabia. Nel frattempo, anche il Manchester United ha chiesto informazioni per il giocatore.

Juve-Coincecao in corso, Camarda al Lecce

La Juventus ha mosso i primi passi concreti per trattenere Francisco Conceicao, presentando al Porto una prima offerta per il suo acquisto definitivo. La proposta, tuttavia, non è stata ritenuta soddisfacente dal club portoghese, che al momento non intende cedere alle condizioni attuali. Nonostante ciò, si tratta di un segnale chiaro da parte dei bianconeri: c’è la volontà di puntare sul giovane talento e di proseguire con lui anche nella prossima stagione. Il Lecce, invece, ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Camarda dal Milan, che giocherà con i giallorossi nella prossima stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per i rossoneri.