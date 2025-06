David Jurasek è l’obiettivo del Torino per la corsia di sinistra. La trattativa non è semplice, la concorrenza è alta

Il Torino ha messo gli occhi su David Jurasek e ha già mosso i primi passi concreti per portarlo in granata, che ha presentato un’offerta al Benfica per il terzino sinistro ceco, considerato un profilo ideale per rinforzare quella zona di campo nella rosa a disposizione di Marco Baroni. Jurasek è attualmente in cima alla lista del Toro per il ruolo di esterno basso sulla sinistra, segno evidente di quanto il club creda nelle sue qualità e nella sua capacità di adattarsi al campionato italiano.

Il Torino ci prova ma pesa la concorrenza

La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Nonostante i granata siano stati tra i primi a muoversi con decisione, Jurasek è seguito anche da altre squadre europee. I nomi di queste società non sono ancora noti, ma secondo quanto filtra, si tratta di club che prenderanno parte alle competizioni europee nella prossima stagione (a differenza del Torino). Un dettaglio non da poco, che potrebbe pesare sulla decisione finale sia del Benfica che del giocatore.

Jurasek in cima alla lista granata

Al momento il Torino non è tagliato fuori dalla corsa, ma la concorrenza è forte e il rischio di essere superati è reale. Il Benfica, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva: valuterà con attenzione sia l’offerta granata che le eventuali altre proposte, tenendo conto anche delle preferenze del giocatore.

Jurasek, classe 2000, è un profilo da tenere d’occhio, soprattutto per le strategie utilizzate da Marco Baroni. Il Torino lo considera un rinforzo strategico e continua a lavorare per convincere sia il Benfica che il calciatore. La partita è aperta, ma serviranno pazienza e determinazione per spuntarla in una corsa che si preannuncia combattuta.