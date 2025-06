Terzino sinistro classe 2000 nato in Repubblica Ceca, David Jurasek è esploso allo Slavia Praga

Classe 2000, originario della Repubblica Ceca. Nel suo curriculum vanta diverse maglie importanti, come quella del Benfica e dello Slavia Praga. Stiamo parlando di David Jurasek, il terzino sinistro che piace sia al Torino che (soprattutto) alla nuova guida granata, Marco Baroni.

Vincitore della Coppa Ceca nella stagione 2022/2023 con lo Slavia Praga, la sua esperienza e il suo talento non sono di certo passati inosservati. Il Torino ha individuato nel difensore l’ultimo tassello per completare il rinforzamento della corsia mancina, una pietra vincente da regalare alla nuova rosa granata. Il giocatore che in questo momento è in cima alla lista di Vagnati e per il quale il Torino avrebbe anche già formulato un’offerta.

Jurasek, al Benfica dopo l’esplosione allo Slavia Praga

Cresciuto nel settore giovanile dello Zbrojovka Brno, esordisce in prima squadra nel giugno del 2020l terzino è definitivamente esploso nello Slavia Praga nella stagione 2022-2023: la squadra ceca lo aveva acquistato già nel gennaio del 2022 e al termine di quella stagione il giocatore si era aggiudicato il premio come rivelazione dell’anno.

Un rendimento sempre crescente che ha poi portato, nell’estate del 2023, il Benfica ad acquistarlo per una cifra importante, 14 milioni di euro. In Portogallo, però, Jurasek non conferma le grandi aspettative: con i lusitani, complice anche un problema alla caviglia che non gli permette di iniziare nella maniera giusta. Poche presenze alternate a qualche panchina, così a gennaio 2024 ecco il prestito all’Hoffenheim dove sì, gioca un po’ di più, ma alternando spezzoni a gare da titolare.

Resta in Bundesliga anche nella stagione 2024/2025, sempre in prestito: la sfortuna di un infortunio all’avambraccio ad agosto e una stagione che come la precedente non lo vede trovare quella continuità apprezzata allo Slavia Praga. A giugno 2025 il rientro al Benfica.

Jurasek e la Nazionale: l’esperienza in Under 21

David Jurasek ha seguito un percorso di crescita costante, che lo ha portato passo dopo passo fino alla ribalta del calcio internazionale. Dopo aver rappresentato con continuità le nazionali giovanili della Repubblica Ceca, in particolare l’Under 17 e poi l’Under 21, il talento classe 2000 ha compiuto il grande salto nella selezione maggiore nel 2023, debuttando nel match di qualificazione contro la Polonia, vinto 3-1 dai cechi.

Un esordio importante, non solo per la qualità dell’avversario, ma anche perché ha confermato la fiducia che il commissario tecnico ripone in lui da tempo. Il 2024 è l’anno delle sue prime reti con la massima selezione ceca in cui realizza una doppietta nell’amichevole vinta 7-1 contro il Malta.