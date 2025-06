Il terzino sinistro, di proprietà del Benfica, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Hoffenheim: si tratta per il prestito

In attesa dell’ufficialità del riscatto di Biraghi il Torino lavora per regalare a Baroni un altro terzino sinistro, così da chiudere la questione della corsia mancina, nell’ottica poi di rinforzare anche quella destra. Il giocatore che in questo momento è in cima alla lista di Vagnati e per il quale il Torino avrebbe anche già formulato un’offerta è David Jurasek, calciatore ceco di proprietà del Benfica, nell’ultima stagione in prestito in Germania, all’Hoffenheim. Classe 2000, il terzino è esploso nello Slavia Praga nella stagione 2022-2023, tanto da convincere poi i lusitani ad acquistarlo per una cifra importante, 14 milioni di euro.

Jurasek: le caratteristiche che convincono Baroni

Jurasek cerca il rilancio dopo un paio di stagioni non al massimo delle aspettative. Sono le sue caratteristiche, specialmente dal punto di vista fisico e atletico, a sposarsi bene con i profili con cui Baroni lavora meglio. Ed è quello che ha convinto il Torino ad iscriversi nella corsa per il calciatore anche se il club granata non è l’unico a seguire con interesse il terzino ceco.

La formula

La formula sulla quale attualmente si lavora è quella del prestito con diritto di riscatto, considerato che l’investimento fatto dal Benfica due anni fa renderebbe un’operazione a titolo definitivo decisamente onerosa.