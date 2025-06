Il brasiliano ha ben figurato in Serie C col Crotone e con i veneti potrebbe acquisire maggiore esperienza giocando in B

Nell’ultima stagione ha dimostrato di avere i numeri giusti, ben calandosi in una realtà ben diversa dalla Primavera come quella del campionato di Serie C. Per Jonathan Silva, l’ultima annata al Crotone, si è mosso il Padova: i veneti sono stati appena promossi in Serie B e per il giocatore granata sarebbe dunque un passo avanti e un’esperienza di livello, con l’obiettivo poi di rientrare alla base. Padova che ha presentato già un’offerta al club granata che ora dovrà valutare la bontà di un prestito che consentirebbe di far giocare Silva con maggiore continuità.