Calciomercato Torino / La squadra emiliana si è inserita nella lista delle contendenti che tenteranno di ottenere il giocatore belga

Continuano i contatti tra il Torino e il Napoli per tentare di trovare un accordo che permetterebbe a Ngonge di vestire la maglia granata per la prossima stagione. L’ex pupillo di Baroni negli ultimi giorni si sta trovando al centro di diverse trattative di mercato, il Napoli potrebbe infatti approfittare dell’interesse verso il giocatore belga per offrirlo come contro partita in una possibile trattativa.

Oltre al Torino, il Bologna pare essersi inserito nella corsa per ottenere Ngonge, l’attaccante è stato individuato come principale sostituto di Ndoye, che sembra ormai destinato a lasciare la squadra emiliana. Il Napoli dopo aver accantonato momentaneamente diversi profili di calciatori che potrebbero sostituire il vuoto nella rosa lasciato da Kvaratskhelia, sembra aver messo gli occhi sull’attaccante del Bologna, che davanti ad un’offerta significativa potrebbe valutare di cedere il giocatore. Proprio per questo il Napoli potrebbe approfittare dell’interesse verso Ngonge, per inserirlo nella trattativa e ottenere una riduzione del prezzo sul cartellino del giocatore svizzero.

Il Torino resta in vantaggio

Il nuovo interesse del Bologna verso Ngonge potrebbe rappresentare una significativa difficoltà per il Torino, che ormai da giorni sta tentando di ottenere il giocatore belga per la propria trequarti. La società granata dopo aver iniziato a monitorare il giocatore belga ormai da diversi mesi non sembra voler allentare la presa di fronte alla concorrenza. Con il termine della stagione, il Napoli ha aperto alla possibilità di cedere il giocatore dal momento che potrà rinforzarsi nel corso della sessione di mercato estiva. Il Torino sarebbe una squadra in grado di garantire continuità e minutaggio in campo a Ngonge, che sotto la guida del suo vecchio allenatore potrebbe tornare a fornire le ottime prestazioni che gli avevano permesso di destare l’interesse di diverse squadre importanti.

Una squadra per il ritiro

L’obbiettivo del Torino sarà quello di concludere la trattativa di mercato nel minor tempo possibile, al fine di poter dare al nuovo tecnico Baroni l’ossatura della sua nuova squadra in tempo per il ritiro estivo che precederà la stagione. Ottenere Ngonge prima di quella data rappresenterebbe un passo significativo per il nuovo progetto dell’ex allenatore della Lazio, che potrebbe iniziare la sua stagione con l’aiuto di un giocatore che ha già conosciuto e che ha dimostrato un elevato rendimento sotto la sua guida.