Ci troviamo nel vivo del periodo di calciomercato estivo. Ecco le principali trattative delle squadre di Serie A

Siamo nel vivo del calciomercato estivo. Ecco il punto della situazione delle squadre di Serie A. La Lazio ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha prolungato il suo accordo con il club biancoceleste fino al 2026, con un’opzione per estenderlo di un’ulteriore stagione, fino al 2027. La notizia è stata comunicata attraverso una nota diffusa sui canali ufficiali della società.

Secondo quanto riportato da diversi media argentini, tra cui il giornalista Cesar Luis Merlo, Leandro Paredes sarebbe vicino a un ritorno al Boca Juniors. La Roma, infatti, sarebbe pronta a cedere il centrocampista per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Dopo l’ultima stagione in giallorosso, l’argentino potrebbe così tornare nel club che lo ha lanciato, chiudendo il cerchio e riportando la sua esperienza al servizio della squadra di Buenos Aires.

Dzeko alla Fiorentina, il Napoli su Nunez e Ndoye

La Serie A è pronta a riabbracciare un volto noto: Edin Dzeko è ormai a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Nella mattinata di oggi 19 giugno, l’attaccante bosniaco si è presentato a Villa Stuart per sottoporsi alle consuete visite mediche, primo passo verso la firma con il club viola. Dopo l’esperienza in Turchia con il Fenerbahce, Dzeko si appresta a tornare nel campionato italiano, dove ha già lasciato un segno importante con le maglie di Roma e Inter.

Il Napoli, invece, guarda ora al reparto offensivo per completare il proprio mercato. L’obiettivo principale resta Darwin Nunez, attaccante reduce da una stagione altalenante con il Liverpool: 30 presenze complessive in Premier League, ma solo 8 da titolare. Il giocatore piace per il suo potenziale fisico e tecnico, e i contatti proseguono nella speranza di trovare presto un’intesa. Gli azzurri hanno messo nel mirino anche Dan Ndoye. Sul fronte portieri Milinkovic-Savic, già seguito in passato, è nuovamente entrato nei radar della dirigenza azzurra, che lo considera un profilo affidabile e di esperienza, in linea con le esigenze di Antonio Conte per la prossima annata.

L’Atalanta su Sulemana, Lazio e Sassuolo su Colpani

Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo ghanese classe 2002, è uno dei talenti che ha attirato l’attenzione dell’Atalanta. Già durante la sua esperienza con il Southampton, Sulemana aveva colpito positivamente Ivan Juric per le sue doti atletiche e tecniche, tanto da finire nel mirino anche del tecnico croato.

Andrea Colpani, rientrato al Monza dopo il prestito alla Fiorentina, è finito nel mirino di Lazio e Sassuolo. Il trequartista italiano ha disputato una stagione positiva con i viola, collezionando 32 presenze complessive e mettendosi in mostra per qualità tecniche e visione di gioco. Ora il suo futuro è nuovamente al centro delle trattative: sia il club biancoceleste che quello neroverde stanno valutando un affondo per assicurarselo in vista della prossima stagione. Infine, piccoli passi in avanti del Como per Jesus Rodriguez, ala sinistra del Real Betis.