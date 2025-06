L’agente Battistini chiarisce: “Elia vuole sentirsi protagonista, non farà panchina. Futuro? Il Cagliari è una possibilità concreta”

L’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, ha delineato chiaramente il profilo e le ambizioni del portiere classe 2001, reduce da una buona stagione in prestito al Cagliari. Intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Battistini ha fatto il punto: “Il futuro? L’indirizzo sembra essere quello di restare al Cagliari, ma bisognerebbe chiederlo al presidente rossoblù. Caprile ha sempre detto che vuole giocare: il ruolo di comprimario non se lo sente addosso. Se ha lasciato Napoli è perché voleva essere protagonista, anche a costo di lottare per la salvezza”.

Parole chiare, che confermano come Caprile metta la continuità in campo al primo posto, anche a scapito di opportunità in club più blasonati. Alla domanda su un possibile interesse della Juventus, Battistini ha smentito contatti: “Non ho mai parlato con nessuno della Juve. In questo momento si dicono tante cose, ma Elia pensa solo a giocare”.

Battistini: “Errore del Napoli? Non lo è stato”

L’agente ha anche elogiato la gestione del Napoli: “Il diritto di riscatto a 8 milioni non è stato un errore. Il Napoli è una potenza economica, è un club virtuoso. Anche nei momenti difficili sa come rafforzarsi. A livello manageriale può insegnare, i bilanci parlano chiaro”.

Uno sguardo anche all’impatto del Mondiale per Club sul mercato estivo: “Partite di caratura internazionale sono vetrine importanti. Potrebbero far scattare qualcosa in qualche club. Ma è probabile che il mercato resti fermo a giugno, come ormai succede spesso, con le società che provano ad aspettare per abbassare i prezzi”. Caprile resta quindi in attesa, ma con le idee chiare: vuole giocare e non fare panchina. E il Cagliari sembra ancora oggi la pista più concreta.