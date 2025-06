Calciomercato Torino / Il portiere serbo ha detto sì al trasferimento. Il Torino apre alla cessione con il Napoli

Il Napoli continua a spingere per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo del Torino è in cima alla lista dei desideri del ds Giovanni Manna, che vuole offrire ad Antonio Conte un’alternativa affidabile e di qualità ad Alex Meret. L’intenzione del club azzurro è quella di costruire una rosa profonda, con due titolari per ogni ruolo, e Milinkovic-Savic rappresenta un profilo ideale: esperto, in crescita, già pronto per una piazza ambiziosa come Napoli.

Il numero uno granata ha dato il suo assenso al trasferimento. Dopo una stagione molto positiva a Torino, è pronto a mettersi in discussione e giocarsi le proprie carte in una squadra con obiettivi importanti. Il Toro, dal canto suo, ha aperto alla possibilità di cederlo.

La clausola del portiere serbo

Nel contratto di Milinkovic-Savic è presente una clausola da 20 milioni di euro, valida però soltanto per l’estero. Proprio su questo fronte, attenzione al Manchester United, che ha già avviato i primi contatti informali con l’entourage del portiere. Ma il Napoli vuole anticipare i tempi e sfruttare i buoni rapporti con il Torino, come dimostrato anche dall’operazione Buongiorno portata avanti lo scorso anno.

Milinkovic-Ngonge, una possibile trattativa

Una possibile chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Cyril Ngonge. L’esterno belga, che conosce bene Marco Baroni per averlo avuto a Verona, è in uscita dal Napoli e potrebbe essere inserito nell’operazione con il Torino, che in questo modo otterrebbe anche un rinforzo offensivo. I contatti sono in corso, e il club partenopeo vuole accelerare per chiudere prima dell’arrivo del Manchester United.