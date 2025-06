I due portieri si preparano al ritiro con il Torino come riserve, ma in caso di offerte il club è pronto ad ascoltare

In attesa di definire il futuro del titolare Vanja Milinkovic-Savic e di eventuali nuovi innesti, il Torino ha intanto confermato (almeno per il momento) le sue alternative in porta: Alberto Paleari e Antonio Donnarumma. Hanno chiuso la stagione 2024/2025 come secondo e terzo portiere della rosa granata e, salvo novità improvvise, si presenteranno regolarmente al ritiro estivo, dove saranno valutati anche dal nuovo allenatore Marco Baroni.

I due portieri in standby

La situazione, però, resta fluida. La società granata è consapevole che, in vista della prossima stagione, sarà necessario aggiungere un nuovo numero uno, soprattutto se dovesse partire Milinkovic-Savic – seguito da alcuni club italiani ed esteri dopo un’annata positiva. In quel caso, Paleari e Donnarumma resterebbero come riserve, ruolo che hanno già ricoperto con professionalità e senza mai creare problemi all’interno dello spogliatoio.

Il mercato può cambiare tutto

Entrambi sono consapevoli della loro posizione nelle gerarchie, e non hanno avanzato richieste particolari. Tuttavia, non si può escludere che, qualora arrivassero offerte convincenti (sia dal punto di vista tecnico che economico) il Torino possa aprire alla possibilità di una cessione. Si tratterebbe, in ogni caso, di un’opportunità da valutare con equilibrio, senza forzature.

Al momento non risultano trattative concrete, ma il mercato dei portieri è spesso in movimento nelle ultime settimane di giugno e nelle prime di luglio, quando le grandi squadre iniziano a muoversi a catena. La permanenza dei due portieri, come spesso accade nel calcio, non è blindata. Molto dipenderà dagli incastri di mercato e da quanto il club riuscirà ad anticipare le mosse delle dirette concorrenti per sistemare una casella cruciale come quella tra i pali.