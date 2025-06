Il Torino osserva Caprile ma resta in attesa: tutto dipende dal futuro di Milinkovic-Savic. La scelta sul nuovo portiere è una priorità

L’operazione che potrebbe portare Elia Caprile al Torino resta, per ora, in una fase di stallo. Non per mancanza di interesse o per divergenze economiche con il Napoli, ma per una ragione più strategica: i granata devono prima capire cosa succederà con Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha infatti chiuso la sua miglior stagione da quando veste la maglia granata, attirando attenzioni importanti da parte di diversi club, sia in Italia che all’estero.

Caprile-Milinkovic, il punto della situazione

La situazione è chiara: il Torino non vuole affondare il colpo per Caprile finché non avrà certezze sul futuro del proprio numero uno. Una cessione di Milinkovic-Savic, infatti, non è esclusa e, se dovesse concretizzarsi, aprirebbe immediatamente la porta alla trattativa vera e propria per il classe 2001, reduce da una buona stagione con il club azzurro e già seguito da tempo da Cairo e Vagnati.

L’idea della dirigenza granata è quella di non farsi trovare impreparata: Caprile rappresenta una delle prime alternative, con caratteristiche tecniche e prospettive che si sposano bene con il progetto Toro. Tuttavia, non ha senso (al momento) imbastire un’operazione costosa senza prima aver definito la posizione di Milinkovic-Savic, che ha ancora mercato e potrebbe garantire un’entrata importante.

Una delle priorità granata

Il tempo, però, stringe: Cairo e Vagnati vogliono avere la questione portiere risolta entro l’inizio del ritiro estivo. Per questo motivo sarà fondamentale sciogliere i nodi su Milinkovic-Savic già nelle prossime settimane. Solo allora, eventualmente, il Torino potrà accelerare su Caprile, che rimane in attesa per il momento. La porta granata, ancora una volta, potrebbe vivere un’estate da protagonista.