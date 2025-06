Con la fine del campionato è tempo di calciomercato estivo. Ecco le principali trattative delle squadre di Serie A

Siamo nel vivo del calciomercato estivo. Ecco il punto della situazione delle squadre di Serie A. La Juventus guarda con ambizione al futuro del proprio attacco e non esclude la possibilità di intervenire con più di un innesto. Qualora Dusan Vlahovic dovesse lasciare Torino, i bianconeri punterebbero su due nuovi attaccanti. Tra i nomi in cima alla lista figura Randal Kolo Muani, attualmente impegnato con la squadra di Igor Tudor in vista del Mondiale per Club. La Juve osserva con attenzione la situazione e potrebbe tentare un nuovo affondo dopo la fine del prestito dal PSG. In prima fila c’è ancora il nome di Victor Osimhen, che era nel mirino già da diverso tempo.

Il Milan segue Jashari e Guerra, la Fiorentina su Dzeko

Sul fronte mercato in entrata è molto attivo anche il Milan, che continua a monitorare il centrocampo. Due gli obiettivi principali: Ardon Jashari e Javi Guerra. Per lo svizzero, attualmente in forza al Club Brugge, la richiesta economica è elevata e i rossoneri non sono intenzionati a investire cifre fuori mercato. In parallelo resta forte l’interesse per Guerra del Valencia, classe 2003, stimato da tutte le componenti tecniche del club, dal ds Igli Tare al dt Geoffrey Moncada, fino al nuovo tecnico Massimiliano Allegri. La Fiorentina, invece, si è rifatta sotto per Edin Dzeko e ha colmato parte del gap con il Bologna nella corsa al bosniaco. I viola restano pienamente in corsa per chiudere l’affare.

Il Como su Ezzalzouli, il Pisa su Simeone

Il Como, intanto, non molla la pista che porta ad Abde Ezzalzouli per rinforzare le fasce. Il Betis chiede 20 milioni per il cartellino, ma l’intesa è ancora lontana anche a causa dell’alto ingaggio dell’esterno (2,5 milioni annui). I biancoblù insisteranno per trovare una soluzione. L’esterno marocchino piace anche alla Roma, che però predilige un profilo con caratteristiche differenti e coltiva ancora la speranza di riportare nella Capitale Alexis Saelemaekers. Per quanto riguarda il Pisa, il sogno in attacco è Giovanni Simeone.