Secondo indiscrezioni dei media serbi, il Partizan Belgrado sarebbe interessato a Demba Seck, in uscita dal Torino

La prossima avventura di Demba Seck potrebbe essere in Serbia. Come riportano i media locali, il Partizan Belgrado sarebbe interessato all’attaccante. Il senegalese è un’esubero del Torino, con i granata che sono alla ricerca di un acquirente per cedere il giocatore.

Seck è reduce dall’esperienza al Catanzaro. In Calabria, il giocatore ha raccolto 18 presenze (di cui una sola restando in campo per 90 minuti) e un assist. Nell’accordo tra il Toro e i giallorossi era stato inserito un diritto di riscatto a favore del Catanzaro. La formazione calabrese ha deciso di non acquistare il giocatore, che farà ritorno (temporaneamente) al Filadelfia.

Seck e le voci sul Partizan

L’avventura di Demba Seck al Torino è stata deludente. L’esterno classe 2001 ha raccolto 38 presenze in granata tra il 2021 e il 2024. Poi, il prestito al Catanzaro e il conseguente ritorno in Piemonte. Ora, l’ex Spal potrebbe ripartire dal Partizan.

Il club serbo ha concluso lo scorso campionato al secondo posto in classifica. Con 73 punti, i bianconeri sono arrivati alle spalle della Stella Rossa, assoluta protagonista del campionato nazionale: 32 vittorie in 37 partite, 100 punti e 123 gol segnati.

Tra Spal e Catanzaro

Demba Seck non sarà annoverato tra i giocatori più talentuosi della storia del calcio italiano. Il senegalese ha iniziato il suo viaggio nel calcio che conta con le giovanili della Spal. Successivamente, il classe 2001 si è trasferito in Serie D al Sasso Marconi per tornare poi a Ferrara.

Dopo 30 presenze con gli estensi tra Serie B e Coppa Italia, Seck è approdato al Torino. I granata hanno bocciato il giocatore che, dopo un primo periodo in squadra, ha iniziato una girandola di prestiti tra Frosinone e il Catanzaro.