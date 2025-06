Il Torino continua a cercare profili per rinforzare la rosa: proseguono i contatti con il Napoli per Ngonge

Dovrà essere un mese di fuoco per il Torino, che come richiesto dal presidente Cairo dovrà mettere a segno diversi acquisti prima del ritiro di metà luglio. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: fornire a Baroni una squadra pronta il prima possibile, visto il complicatissimo avvio di campionato. E considerato questo, dopo il riscatto di Biraghi, il primo vero colpo potrebbe essere rappresentato da un giocatore offensivo. I granata seguono infatti Cyril Ngonge, esterno offensivo campione d’Italia con il Napoli, che ha però giocato solamente 21 partite tra Serie A e Coppa Italia quest’anno. Baroni – che lo ha allenato al Verona – sarebbe molto contento di riaverlo, e negli ultimi giorni sono andati avanti i contatti tra la dirigenza e gli azzurri.

Contatti continui

Arrivato in Italia nel gennaio del 2023, è con Baroni che Ngonge ha fatto vedere le cose migliori fin qui. Il belga ha infatti segnato 6 gol e messo a referto 2 assist nella seconda parte del campionato 23/24, contribuendo e non poco alla salvezza del Verona. Un feeling scattato subito con l’allenatore fiorentino, a cui come detto non dispiacerebbe affatto poter contare nuovamente sul classe 2000. Cairo e Vagnati in questo senso vogliono provare ad accontentarlo, ed è per questo che da diversi giorni vanno avanti i contatti con il Napoli. La sensazione però è che ci vorrà un po’ di tempo affinché il tutto possa sbloccarsi, anche perché i campani sono impegnati in più fronte in questi giorni, soprattutto lato entrate. L’obiettivo è però chiaro: Baroni gradirebbe Ngonge, la società vorrebbe farglielo avere in tempo per il ritiro di metà luglio. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il…Napoli.