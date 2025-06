Ricci continua a essere seguito in Serie A: la Lazio di Sarri si è defilata, mentre il Milan continua a monitorarlo per un’eventuale offerta

Sono giorni caldi in casa Torino per quanto riguarda il mercato. Dopo aver sistemato da diversi giorni il nodo allenatore, i granata si stanno concentrando adesso sui modi in cui poter rinforzare la rosa a disposizione di Marco Baroni. Diversi nomi sono già stati individuati da Vagnati come possibili colpi, ma prima di poter affondare il direttore tecnico vuole garanzie sul budget da investire, motivo per cui bisogna avere più chiarezza riguardo le cessioni. E in questo senso, come ripetuto da ormai diverse settimane, i granata destinati a partire per ricavare dei soldi sono due: Milinkovic-Savic o Ricci. Se per il portiere sembrano esserci gli occhi di diversi club che però non hanno ancora bussato alla porta del Toro, l’ex Empoli è invece seguito da tante big di Serie A, e la sensazione è che il prima possibile possa arrivare un’offerta per lui.

Ricci tra Milan e Atalanta

In questi primi giorni di calciomercato sono state tre le squadre che hanno seguito più da vicino il numero 28 granata: Lazio, Milan e Atalanta. I biancocelesti sembrano essersi adesso defilati perché concentrati su Loftus-Cheek, mentre le altre due sono molto attente alla situazione del centrocampista. Cairo si aspetta certamente un’offerta nelle prossime settimane, ma l’obiettivo – oltre a quello di avere garanzie – è di poter magari scatenare un’asta tra le due lombarde, ottimizzando il potenziale incasso.

Cairo spera nell’asta

Serviranno almeno 25 milioni di euro per far partire Ricci, soldi che entrambe sembrano disposte a investire: i rossoneri hanno infatti incassato più di 60 milioni da Reijnders e hanno la possibilità di spenderne una parte per il sostituto, mentre i bergamaschi potrebbero vendere da qui a poco Ederson, e per lo stesso motivo mettere sul piatto la cifra richiesta dal Torino. Situazione in evoluzione: Ricci può essere sacrificato in vista del mercato in entrata, ma Cairo – in caso di cessione – vuole guadagnarci il più possibile.