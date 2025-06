Dopo i primi mesi positivi sotto la Mole, l’ex capitano della Fiorentina continuerà la sua avventura con il Torino

Cristiano Biraghi continuerà a vestire la maglia del Torino anche nella prossima stagione. Il club granata ha infatti deciso di esercitare il diritto di riscatto, confermando la permanenza del terzino sinistro arrivato dalla Fiorentina. Una scelta che premia l’impatto avuto dal giocatore nelle sue prime apparizioni con il Toro, dove ha saputo mettere al servizio della squadra la sua esperienza e affidabilità.

Arrivato nella sessione invernale di mercato, Biraghi ha collezionato diverse presenze nel girone di ritorno, contribuendo sia in fase difensiva sia con la sua spinta sulla fascia sinistra. La dirigenza granata ha apprezzato non solo le sue qualità tecniche, ma anche la sua leadership, maturata negli anni da capitano a Firenze.

Il riscatto del Torino: i dettagli

L’intesa tra Torino e Fiorentina, raggiunta durante il mercato invernale, prevedeva il trasferimento di Cristiano Biraghi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 100mila euro. Una cifra contenuta, frutto della situazione contrattuale del giocatore: Biraghi, infatti, era in scadenza a giugno e il club viola, in questo modo, ha evitato di perderlo a parametro zero. Un’operazione vantaggiosa per entrambe le parti, che ha permesso al Torino di valutare il terzino nella seconda parte di stagione prima di affondare il colpo definitivo, e alla Fiorentina di monetizzare almeno in parte l’addio dell’ex capitano.

Le prospettive future

La decisione di confermare Biraghi rientra nel piano del Torino di costruire una rosa solida e pronta per alzare il livello nella prossima stagione. Il classe 1992 proseguirà dunque la sua avventura allo stadio Olimpico Grande Torino, dove si prepara a vivere un’annata da protagonista fin dal ritiro estivo.