Con la fine del campionato è tempo di calciomercato estivo. Ecco le principali trattative delle squadre di Serie A

Il campionato è terminato, adesso è tempo di calciomercato estivo. Il Napoli vuole Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 di proprietà del club andaluso, e Yunus Musah, centrocampista classe 2002, ma alle proprie condizioni: nessuna asta per i due giocator, con il club forte dei sì dei due giocatori. L’offerta per il giocatore del Siviglia è di 15 milioni, mentre per lo statunitense sono 25 milioni, con i bonus inclusi.

Il Milan ha puntato Javi Guerra, centrocampista classe 2003 di proprietà del Valencia. Con il club giallorosso, il ragazzo si è messo in mostra in questa stagione, collezionando 3 gol e 3 assist nelle 36 presenze di Liga. Per i nerazzurri, invece, sono circolate alcune indiscrezioni su un interesse del Galatasaray per Calhanoglu. L’Inter, però, non ha ricevuto alcuna offerta dal club turco.

Como, arriva Baturina. Il club su Ezzalzouli, Rodriguez e Riquelme

In casa Como è arrivato l’ufficialità di Martin Baturina, sbarcato in mattinata a Milano. Nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con i biancoblù, che si assicura un talento più che promettente. Occhi puntati anche su Abde Ezzalzouli e Jesus Rodriguez del Betis e Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid. Il club ha provato a prendere anche Brian Brobbey, ma non c’è stata apertura da parte del giocatore.

Il Napoli continua su Lucca, il Leeds segue Bijol

Il Napoli ci prova per Lorenzo Lucca. L’attaccante ha dato l’ok alla destinazione. L’Udinese, invece, ha rifiutato la prima offerta del Leeds per Jaka Bijol: le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore.