Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, domenica 15 giugno

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Milan su Xhaka

Dopo la cessione di Tijjani Reijnders, il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Tanti i nomi osservati da Igli Tare, che in attesa della firma di Luka Modric si è fiondato anche su Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, con l’obiettivo di portare in rossonero un altro calciatore esperto. Lo svizzero, di 32 anni, è reduce da una buona stagione in Germania e sarebbe pronto al trasferimento in Serie A: nei prossimi giorni ci saranno contatti tra i club per provare a sbloccare la situazione.

Il Napoli segue Lookman

Vuole rinforzarsi anche il Napoli campione d’Italia, che ha già messo a segno due colpi da novanta come De Bruyne e Marianucci. Gli azzurri sono ancora alla ricerca del vero sostituto di Kvaratskhelia, partito a gennaio in direzione Parigi, e seguono diversi giocatori. Su tutti Ademola Lookman, in uscita dall’Atalanta. Il nigeriano ha una valutazione di almeno 50 milioni di euro, ma il club di De Laurentiis vorrebbe provare a spendere qualcosa in meno per portarlo in Campania.

Inter, Calhanoglu verso l’addio?

Sarà un’estate di rivoluzione in casa Inter: finito il ciclo Inzaghi, diversi fedelissimi dell’allenatore italiano ora potrebbero salutare. Il principale candidato in questo senso è Hakan Calhanoglu, su cui è forte l’interesse del Galatasaray. È in programma per la prossima settimana un incontro tra l’agente del calciatore e i turchi, che vorrebbero prelevarlo dall’Inter per dare continuità all’ambizioso mercato condotto fin qui.