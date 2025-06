Il Torino monitora Caprile in caso di addio di Milinkovic-Savic, ma adesso sul portiere del Cagliari c’è anche la Juventus

Giorni intensi di calciomercato, questi di metà giugno. Dopo aver riscattato Biraghi il Torino è alla ricerca dei primi veri colpi in entrata, e in questo senso – prima di completare cessioni che possano finanziare il mercato – tiene d’occhio diversi nomi che possono fare comodo. Tra questi, per quanto riguarda la porta, il principale è quello di Elia Caprile del Cagliari. L’ormai ex Napoli verrà riscattato dai sardi ma è seguito da diverse squadre, motivo per cui potrebbe subito partire. I granata non sono però gli unici a essere interessati a lui: come riportato da L’Unione Sarda, anche la Juventus ha iniziato a sondare il classe 2001, che potrebbe interessare per diventare il secondo alle spalle di Di Gregorio in caso di addio di Perin.

La Juve su Caprile

Anche la Juventus, così come il Torino, si prepara a cambiare tanto in questa finestra di calciomercato. In attesa che vengano trovati il nuovo ds e dt, i bianconeri stanno lavorando su diversi profili che possano migliorare la rosa a disposizione di Tudor, e tra i candidati per essere acquistati c’è anche il portiere del Cagliari. Perin potrebbe infatti salutare, e per cautelarsi Comolli e i suoi sono alla ricerca di un portiere che possa fare concorrenza a Di Gregorio. Caprile, al momento, è uno dei primissimi nomi seguiti.

Il Torino attende Milinkovic

Intanto, però, il Torino non può muoversi. I granata ovviamente non vogliono farsi trovare impreparati e dunque farsi superare da altre squadre, ma devono ovviamente prima capire come si evolverà la situazione legata a Milinkovic-Savic. Come ben noto, il portiere serbo ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro che mette in dubbio il proprio futuro, in quanto da un momento all’altro – in caso di offerta da parte di qualche club – potrebbe partire. Caprile è il primo nome nella lista di Vagnati per sostituirlo in caso di addio, ma la trattativa è in stand-by e non può sbloccarsi prima che venga fatta chiarezza sul serbo.