Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata: per il centrocampo, in caso di cessione di Ricci, si segue Prati

Il Torino continua a lavorare in chiave mercato per provare a chiudere il prima possibile qualche acquisto in entrata. I granata, come detto anche da Cairo, hanno l’obiettivo di mettere a segno diversi colpi quanto prima per poter garantire già nel ritiro una rosa abbastanza competitiva al nuovo tecnico Baroni. Per questo, Vagnati continua a tenere d’occhio diversi profili in attesa di poter iniziare a muoversi, quando le eventuali cessioni renderanno chiaro il budget a disposizione per le entrate. E a proposito di cessioni, il principale indiziato a partire per monetizzare rimane Ricci, che è molto seguito in Serie A. E per cautelarsi, la dirigenza granata segue diversi profili italiani: su tutti anche Matteo Prati.

Il Toro sempre su Prati

Classe 2003 con tanta esperienza nel campionato cadetto, nella stagione Prati non ha avuto molto spazio per potersi mettere in mostra. Nicola lo ha schierato infatti solamente in 12 gare di campionato, per lo più spesso dalla panchina. Per questo motivo il talentino azzurro potrebbe decidere di lasciare per trovare una nuova squadra che possa garantirgli più minuti, e il Torino lo segue con attenzione. I granata lo prenderebbero volentieri come sostituto di Ricci, sia per ripetere il percorso fatto dallo stesso ex Empoli che da Casadei, sia per il costo contenuto dopo questa stagione in cui i sardi non lo hanno valorizzato. Ovviamente prima di muoversi servirà però capire se e quando qualcuno busserà alla porta per Ricci.

Vagnati lo ha osservato da vicino sabato sera, perché al momento il centrocampista è impegnato – come Casadei – nell’Europeo Under 21. Prati ha giocato titolare sia nella prima uscita contro la Romania che contro la Slovacchia, proprio sotto gli occhi del direttore tecnico del Torino.

Asse Cagliari-Torino

Un mercato che parla sardo, quindi, quello del Toro. I granata, infatti, come detto sono interessati anche a Elia Caprile, portiere del Cagliari. Anche per lui però bisognerà aspettare, perché non ci si potrà muovere se non arriveranno offerte per Milinkovic-Savic. L’asse Cagliari-Piemonte, però, è molto caldo.