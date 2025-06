Non solo il granata Casadei: ci sono giovani interessanti che il Torino segue da tempo e che il direttore tecnico osserverà

Davide Vagnati sta assistendo al match dell’Italia Under 21, in campo per l’Europeo contro la Slovacchia, padrona di casa. Il direttore tecnico del Torino qualche ora fa aveva postato nelle stories Instagram una foto, prima del decollo dell’aereo che lo avrebbe portato a destinazione. Poi ecco lo scatto allo stadio, al momento degli inni nazionali, prima del via al match. Con l’Italia c’è il granata Casadei ma pure altri giovani interessanti, come Prati e Jacopo Fazzini, obiettivi del Torino.