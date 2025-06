Dopo una finale combattuta terminata ai calci di rigore il giovane granata ha condiviso la propria felicità sui social

Dopo essersi guadagnati il titolo di Campioni d’Italia Under 17 al termine di una finale combattuta contro il Milan decisasi solamente ai di rigore, diversi giocatori granata non hanno trattenuto l’entusiasmo per la vittoria e hanno pubblicato sui propri canali social alcuni scatti della finale. Tra questi Luongo ha condiviso con i suoi tifosi una foto con tutta la squadra del Torino Under 17 subito dopo aver conquistato il trofeo, con un commento volto a ringraziare tutti per questa splendida stagione: “L’abbiamo fatto davvero. Siamo Campioni d’Italia. Semplicemente Grazie”.