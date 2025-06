Il difensore centrale del Torino continua ad allenarsi in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A

Dopo l’infortunio al ginocchio riscontrato contro l’Inter, Schuurs ha dovuto salutare il terreno di gioco per più di una stagione. Tuttavia seguito di diverse operazioni, e mesi di riabilitazione, il ritorno in campo del difensore olandese sembra essere sempre più vicino. Schuurs è ora in vacanza a Forte dei Marmi, in compagnia della sua fidanzata, e nonostante abbia qualche giorno di riposo prima di andare in ritiro con i suoi compagni di squadra, il difensore olandese sta continuando ad allenarsi, in modo da essere pronto per il rientro in campo.

Il percorso verso il rientro

Schuurs dopo mesi lontano dal campo, questo mese è tornato al Filadelfia per allenarsi e riprendere in modo significativo il suo percorso di recupero per tornare a giocare. L’obbiettivo del Torino e del giocatore sarà quello di arrivare in forma per il ritiro estivo che precederà la stagione. La condizione di Schuurs verrà valutata insieme a quella di Zapata una volta che la squadra sarà arrivata in ritiro, da li proseguirà il percorso di recupero e di preparazione per tornare finalmente in campo dopo più di un anno.