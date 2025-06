Jacopo Peretti, vittima dell’esplosione di Via Nizza, era un tifoso del Torino: il messaggio del club granata

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno a Torino ha avuto luogo un terribile incidente. In via Nizza c’è stata un’esplosione che ha generato un incendio che si è diffuso anche nelle abitazioni vicine. Lo scoppio ha provocato il crollo del tetto di un’abitazione, i cui detriti sono caduti in strada.

Oltre ai 4 feriti, di cui uno in condizioni gravi, Jacopo Peretti ha perso la vita a seguito dell’incidente. La vittima era un ragazzo di 35 anni, originario di Mazzè. Jacopo era un grande tifoso del Torino, che a seguito della tragedia ha rilasciato le condoglianze alla famiglia sui propri canali ufficiali: “Apprendiamo con dolore la notizia della tragedia occorsa questa notte in Via Nizza. Tutto il Torino Football Club esprime vicinanza e affetto alla famiglia Peretti per la scomparsa di Jacopo, da sempre tifoso granata, e alle famiglie delle persone ferite nell’incidente”.