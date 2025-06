Dai social / Dopo la fine del campionato, i giocatori del Torino hanno lasciato il Filadelfia per ricaricare le batterie: le immagini

In casa Torino è tempo di vacanze. La Serie A 2024/2025 è terminata e per i giocatori granata, molti reduci dagli impegni con le Nazionali, è tempo di ricaricare le batterie. Il mare è la meta scelta dalla maggior parte dei giocatori.

C’è chi, come Sanabria, ha deciso di tornare a casa. L’attaccante sudamericano si è riunito con la famiglia in Paraguay. Saul Coco e Valentino Lazaro hanno potuto prenotare i viaggi in anticipo rispetto a tanti compagni non avendo impegni con le Nazionali. L’ultimo a staccare la spina sarà Casadei, impegnato agli Europei Under 21 con l’Italia.

Profumo di mare: le mete paradisiache dei granata

Mare cristallino e distese di spiagge bianchissime. Saul Coco e Valentino Lazaro sono volati in luoghi paradisiaci per ricaricare le energie dopo il campionato. Ecco le foto postate dai giocatori sui loro profili social:

Le vacanze di Lazaro – crediti: screen profilo Instagram Valentino Lazaro

Le vacanze di Saul Coco – crediti: screen profilo Instagram Saul Coco

Le vacanze in patria

Toni Sanabria ha deciso di trascorrere un po’ di tempo a casa. Dopo gli impegni con la Nazionale, l’attaccante è rimasto in Paraguay a godersi l’affetto della famiglia. Sanabria ha condiviso i bei momenti sul suo profilo Instagram: