Il difensore del Torino e la compagna Roos si sposeranno: il difensore le ha fatto la proposta su una barca, a Portofino

Una proposta di matrimonio romantica, in barca, nella splendida cornice di Portofino. Perr Schuurs e la compagna Roos Wijnands si sposeranno: il difensore ha chiesto la mano della ragazza, inginocchiandosi e mostrandole l’anello. Felice ed emozionata, la fidanzata ha detto sì. In un momento in cui il giocatore sta lavorando per tornare in campo e sembra anche essersi messo alle spalle il momento peggiore, ecco la proposta alla persona che più di tutte è stato al suo fianco nei momenti più difficili.

Le foto della proposta: