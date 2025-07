Dopo aver avuto la possibilità di riposare al termine di una lunga stagione, il giocatore austriaco è ora pronto per tornare ad allenarsi

Il Torino si è finalmente riunito al Filadelfia al termine del periodo di vacanza che ha seguito la fine della stagione. Tra i diversi giocatori, Lazaro ha condiviso sui social di essere ora pronto per tornare al lavoro.

L’ultima stagione del Torino nonostante non sia stata indimenticabile ha comunque suscitato un grande dispendio di energie da parte dei giocatori. Molti di loro verso il termine del campionato hanno accusato in modo significativo stanchezza e affaticamenti muscolari che hanno compresso il rendimento della squadra nelle ultime uscite. Tuttavia Lazaro ha postato sul suo profilo Instagram di aver beneficiato delle vacanze estive e ora è pronto per tornare ad allenarsi: “Vibes estive. 📸 🌍 Batterie ricaricate 🔋Tempo di tornare al lavoro ⚽️