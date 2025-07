Il direttore tecnico Vagnati è presente al Filadelfia questa mattina per assistere all’allenamento della squadra di Baroni

Il mercato del Torino in questa prima metà di luglio si fa sempre più intenso. Tanti viaggi per Vagnati, che ha toccato diversi punti dell’Italia e dell’Europa per parlare con colleghi di altri club e provare a chiudere qualche trattativa. Oggi, però, il dt ha deciso di lavorare in “smartworking“, portando avanti i contatti con le altre squadre ma direttamente dal Filadelfia. Il dirigente granata ha infatti pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram inquadrando i campo del Fila su cui si stava allenando la squadra di Baroni. Una sorta di analisi ravvicinata per lui, che non si è voluto perdere la prima seduta con il pallone del nuovo allenatore, con l’obiettivo di valutare da vicino i vari calciatori a livello tecnico e tattico e farsi delle idee in vista del mercato. Il lavoro però non manca: oggi sarà necessario continuare i contatti per provare a chiudere qualche altro acquisto prima del ritiro, come richiesto da Cairo.