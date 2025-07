Appena rientrato dal prestito, Pellegri torna all’Empoli per rimanerci: l’attaccante è stato ceduto senza neanche incontrare prima Baroni

Primi giorni di luglio, primi giorni caldi di calciomercato. Se da un lato il Torino ha messo a segno due colpi in entrata, dall’altro ha già ceduto – tra prestiti e titoli definitivi – diversi giocatori. Quella di Ricci è stata la cessione più remunerativa, mentre tra i giovani hanno salutato temporaneamente Silva, Seck, Dalla Vecchia e adesso anche Pellegri. L’attaccante, che rientrava dal prestito all’Empoli, è partito nuovamente in direzione Toscana con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni. A sorprendere, però, è il fatto che questa volta non gli sia stata data l’opportunità di conoscere Baroni prima di valutare quale sarebbe stata la decisione migliore per il futuro.

Pellegri saluta

Va sottolineato come l’attaccante genovese sia ancora ai box dopo l’infortunio al crociato di inizio dicembre, è vero, ma in ogni caso a risaltare è come – stando a quanto si apprende – non ci siano stati contatti diretti tra lui e il nuovo tecnico Baroni per discutere di situazioni tattiche o di futuro. E a spingere per una cessione, in questo senso, è stato anche il classe 2001. Pellegri si è infatti trovato molto bene a Empoli, i tifosi lo hanno amato prima dell’infortunio e gli sono stati accanto dopo la rottura del legamento crociato; e anche per questo, lui ha accettato di rimettersi in discussione scendendo per la prima volta di categoria, puntando a disputare un campionato di Serie B da protagonista.

Vista la formula dell’operazione è probabile che Pellegri non torni più a Torino, dove non ha mai lasciato il segno anche a causa di infortuni e problemi caratteriali. In Toscana, invece, la punta genovese può ritrovare sé stesso.