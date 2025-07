Il club granata ha deciso di aprire le porte del Filadelfia ai propri tifosi per la prima volta in questa stagione

Terzo giorno di allenamenti oggi per il Torino, che si è radunato nella giornata di martedì e gradualmente sta passando dai test fisici in palestra agli esercizi sul terreno di gioco. I granata hanno accolto prima Anjorin, arrivato già nel primo giorno, e poi Ismajli, che invece ieri ha iniziato a lavorare con i nuovi compagni. E i tifosi potranno subito “abbracciare” i nuovi acquisti e il mister Baroni, dato che la società ha aperto le porte del Filadelfia per la seduta d’allenamento di sabato 12 luglio. Per la prima volta in stagione i fan granata avranno dunque la possibilità di sostenere i ragazzi, in vista della nuova annata calcistica. L’allenamento è previsto per le ore 11, e l’ingresso sarà permesso a partire dalle ore 9.45.