Il trequartista è stato tra i primi ad arrivare il giorno del raduno al Filadelfia: il croato è ormai un veterano

Il primo giorno di raduno era lì, al suo posto, alle 8, pronto a dare il benvenuto al nuovo allenatore e ad Anjorin. Vlasic, come del resto anche l’ex Empoli, è arrivato al centro sportivo del Torino il prima possibile per fare gli onori di casa. Il croato è uno dei giocatori con più esperienza in rosa, e per questo motivo, la sua presenza all’interno della squadra potrebbe facilitare l’adattamento dei nuovi giocatori e dei giovani talenti granata della Primavera nella prima squadra.

Il riferimento della squadra

Nonostante il Torino abbia perso un elemento cardine della propria rosa come Ricci, i granata per la prossima stagione potranno continuare a contare sul trequartista che nell’ultimo campionato si è sempre rivelato tra i più tenaci della squadra. Anche nelle giornate in cui il Torino è stato più in difficoltà, Vlasic in più occasioni ha tentato di caricarsi la squadra sulle spalle per cercare di mettere in discussione i risultati fino all’ultimo. Tra i 5 gol realizzati la scorsa stagione, quello contro la Juventus è stato uno dei più pesanti dal punto di vista emotivo, dal momento che la sua prestazione ha permesso al Torino di riacciuffare il pareggio e ottenere un punto nel derby.

Il trequartista a disposizione di Baroni

Al momento Vlasic rimane l’unico trequartista di ruolo nella rosa del Torino. Il croato è uno dei pochi giocatori granata che nel corso della scorsa stagione ha dimostrato di saper giocare bene sotto la punta per sostenere il reparto offensivo. Baroni nei prossimi giorni inizierà gli allenamenti con la sua nuova squadra con un solo trequartista a disposizione, nella speranza che la dirigenza del Torino possa garantirgli altri trequartisti in tempo per il ritiro estivo a Prato allo Stelvio.