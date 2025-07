Con l’arrivo di Ismajli, Coco non ha più il posto assicurato. In caso di mancata cessione, l’ex Las Palmas partirebbe in basso nelle gerarchie

Il calciomercato del Torino si infiamma: dopo Anjorin i granata hanno infatti ufficializzato anche Ismajli, arrivato a parametro zero in seguito alla scadenza del contratto che lo legava all’Empoli. Il tesseramento dell’albanese non può che cambiare le gerarchie in difesa, in quanto adesso – in attesa del rientro a pieno regime di Schuurs – sarà lui ad affiancare Maripan come titolare della retroguardia a 4 che Baroni proporrà di partita in partita. E Coco? In attesa di una sua decisione sul trasferimento in Qatar, il difensore della Guinea Equatoriale ha perso posizioni e dovrebbe nel caso riconquistarsi un posto per giocare con continuità.

La parabola discendente di Coco

Una stagione travagliata e sfortunata quella di Coco, che mese dopo mese ha sofferto l’eredità pesante raccolta lo scorso anno ed è finito diminuendo gradualmente il livello delle proprie prestazioni. Arrivato infatti come apparente sostituto di Buongiorno, l’ex Las Palmas aveva sì iniziato bene la propria avventura in Italia, perdendosi poi partita dopo partita. Questo aveva portato già Vanoli a metterlo in discussione nel finale di campionato, facendo presagire una possibile cessione quest’estate. E un movimento concreto c’è stato, con la ricca offerta arrivata dal Qatar che il difensore sembra però voler rifiutare.

Cessione o panchina

In vista del futuro il classe ’99 sembra però comunque in uscita, in particolar modo se al Torino dovesse arrivare una ricca offerta. Baroni non ha affatto perso la fiducia in lui, tanto da averlo convocato per il raduno, ma allo stesso tempo vuole far capire al giocatore che al momento non partirebbe titolare, motivo per cui si potrebbe ragionare su una cessione. Coco dunque non è incedibile, ma allo stesso tempo sta a lui decidere se volersi giocare il posto qui o avere la certezza di essere titolare da un’altra parte.