I due giovani giocatori della Primavera hanno raggiunto la prima squadra granata in occasione del raduno di inizio stagione

Oltre ai diversi giocatori della prima squadra a essersi recati al Filadelfia per il raduno di inizio stagione, anche i giovani Cacciamani e Gabellini sono arrivati a piedi davanti ai cancelli del centro sportivo per aggiungersi al gruppo. I due giocatori nel corso della scorsa stagione si sono distinti tra i migliori delle rispettive formazioni, e proprio per questo, Baroni vorrà conoscerli da vicino per valutare se potrà impiegarli come valide risorse per la prima squadra.

Ecco il video: