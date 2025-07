Marco Baroni arriva al Filadelfia nel giorno del raduno del Torino: ecco le sue prime parole

Alle 9 il Torino inizierà ufficialmente la stagione. La squadra granata, al Filadelfia, si radunerà per i primi test fisici e atletici programmati per oggi e domani: per molti sarà la prima volta a contatto con Baroni. L’allenatore, arrivato intorno alle 8.30, si è fermato a salutare i giornalisti presenti. “Siamo pronti, sì”, ha detto prima di varcare il cancello del Fila.

Ecco il video: