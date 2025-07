Calciomercato Torino / Ufficiale la cessione dell’attaccante in prestito con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo

Pietro Pellegri torna all’Empoli: il Torino ha ufficializzato la cessione dell’attaccante alla società toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto che può tramutarsi in un obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Pellegri anche nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Empoli, che non aveva però esercitato l’opzione per il riscatto a causa della rottura del crociato: ora avrà una nuova occasione per mettersi in mostra con i toscani. Prima di trasferirsi all’Empoli, Pellegri ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2027.