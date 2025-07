Calciomercato Torino / In porta continua la caccia al sostituto di Vanja Milinkovic-Savic, che molto probabilmente lascerà Torino

Al Torino la questione portiere è da risolvere al più presto. Vanja Milinkovic-Savic si guarda intorno e in questa sessione molto probabilmente lascerà i granata. Dopo una stagione da record, su di lui ci sono gli occhi della Premier, col Leeds in testa, del Napoli e anche del Fenerbahce. Inoltre c’è una clausola su di lui di 19.5 milioni di euro. Insomma, serve un sostituto. Ma una volta che Vanja verrà ceduto, serve subito. Quindi va fatta prima la scelta del nuovo portiere. In questo momento salgono le quotazioni di Wladimiro Falcone.

Falcone e non solo

Wladimiro Falcone è un portiere di 30 anni e ha mostrato tutte le sue ottime capacità tra Sampdoria e Lecce, dove si trova ancora adesso. I salentini lo hanno comprato dai liguri per 4 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2028, ma potrebbe fare il salto e approdare al Toro in estate. L’altro nome caldo è quello di Lorenzo Montipò del Verona. Lui di anni ne ha 29 e sono tre stagioni che gioca in Serie A al Verona. Ha già lavorato con Baroni ed è un profilo affidabile come Falcone. Entrambi i profili sono seguiti e salgono le loro quotazioni, in particolar modo quella di Falcone.

Turati e Caprile sullo sfondo

Sullo sfondo ci sono altri due nomi. Il primo è quello di Stefano Turati. Classe 2001, è di proprietà del Sassuolo ma nelle ultime 2 stagioni ha giocato in prestito al Frosinone e al Monza. Profilo giovane e che viene monitorato. E infine c’è Elia Caprile. Il migliore tra i 4 per età e capacità viste in Serie A in porta. Ma il classe 2001 è il più caro di tutti. Il Cagliari lo ha appena comprato per 8 milioni di euro dal Napoli. Se lo vende, deve per forza di cose guadagnarci. Il Torino prima aspetta di vendere Milinkovic-Savic, poi affonderà il colpo.