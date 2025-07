Calciomercato Torino / Il Venezia chiede 12 milioni, ma Vagnati sta provando ad abbassare il prezzo del trequartista

Mancano quattro giorni alla partenza del Torino per il ritiro di Prato allo Stelvio e, soprattutto, mancano ancora i tre trequartisti che servirebbero per completare il reparto. Davide Vagnati sta però accelerando per provare a portare alla corte di Marco Baroni qualche rinforzo nei prossimi giorni e ha ora intensificato i contatti per Gaetano Oristano. Il problema che sta frenando l’operazione è però la valutazione fatta dal club veneto per il giocatore: 12 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla società granata.

Calciomercato Torino: il Venezia è disposto a trattare

Per questo motivo Vagnati è al lavoro con i dirigenti del Venezia per cercare di ottenere uno sconto e ha riscontrato la disponibilità dei lagunari a trattare. Ma di quanto sono disposti ad abbassare il prezzo di Oristanio a Venezia? Il dt del Torino non vorrebbe andare oltre gli 8 milioni, i veneti invece non vorrebbero scendere sotto i 10, anche perché quella granata non è l’unica società interessata al giocatore, sulle sue tracce ci sono anche il Parma e il Sassuolo.

Oristanio: il Torino vuole battere la concorrenza

In casa Venezia la speranza è quella di riuscire a dare vita a un’asta per Oristanio, il modo da tenere il più alto possibile il prezzo per il giocatore, per questo in casa Torino si sta cercando ora di giocare d’anticipo in modo da provare a chiudere l’affare prima che la trattativa si complichi ulteriormente e il prezzo del cartellino salga ancora.