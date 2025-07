Ufficiale il rinnovo di contratto di Gvidas Gineitis: il lituano ha prolungato per 4 anni, fino al 2029, con opzione

Gineitis si lega al Torino. Come ci si aspettava da qualche giorno, è infatti ufficiale il rinnovo di contratto del calciatore lituano con i granata. Il classe 2004 ha firmato un contratto di 4 anni più uno di opzione. Il club lo ha annunciato con un comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva.

Gineitis è nato a Mažeikiai, in Lituania, il 15 aprile 2004. Il centrocampista è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della NFA Kaunas, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2018. Successivamente ha vestito la maglia dell’FK Atmosfera. Nell’estate del 2020 si è trasferito in Italia, nel settore giovanile della SPAL, dove ha raccolto 8 presenze. Il passaggio al Torino è avvenuto nel febbraio 2022. Dopo aver completato il percorso formativo nel settore giovanile granata è stato aggregato stabilmente alla Prima Squadra a partire dalla stagione 2022-’23, diventando progressivamente un punto di riferimento della squadra. Il debutto in Serie A è arrivato il 10 febbraio 2023 nella partita contro il Milan. Ad oggi con il Torino può vantare 49 presenze e 3 reti.

Per il centrocampista anche 22 apparizioni e 2 gol con la nazionale della Lituania.

Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.