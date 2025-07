Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, giovedì 10 luglio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Milan interessato a Singo

Un ex Torino potrebbe tornare in Serie A. Il Milan, infatti, è interessato a Wilfried Singo per la fascia destra. I rossoneri hanno bisogno di un titolare in corsia, che possa prendere il posto di Walker – non riscattato – e di Emerson Royal, il quale è in uscita. Tare ha mostrato apprezzamento per l’ivoriano ex granata, che nella scorsa stagione si è messo in mostra al Monaco conquistando la qualificazione in Champions League.

Inter, Calhanoglu verso la permanenza

Nonostante le voci degli ultimi giorni, tra litigi e polemiche con compagni di squadra e dirigenza, Hakan Calhanoglu potrebbe rimanere all’Inter. Ieri è infatti andato in scena un incontro tra i nerazzurri e il Galatasaray per discutere del possibile trasferimento del turco, ma si è capito come non ci siano le condizioni per portare avanti la trattativa. A questo punto, a meno di interessamenti da parte di altri club, il centrocampista dovrebbe continuare a giocare a Milano.

Retegui in Arabia Saudita

L’Italia e l’Atalanta perdono il proprio attaccante: è fatta, infatti, per il trasferimento di Mateo Retegui all’Al-Qadsiah, squadra saudita. L’italo-argentino lascerà Bergamo per una cifra intorno ai 65 milioni di euro, permettendo ai nerazzurri di realizzare una grandissima plusvalenza. Nuova esperienza lontana dall’Italia dunque per lui. Per sostituirlo, l’Atalanta pensa a tre nomi in particolare: Lucca, che è però promesso sposo del Napoli, Ferguson del Brighton e Mikautadze del Lione.