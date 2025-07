Calciomercato Torino / Secondo quanto circola in Turchia, gli occhi del Fenerbahce sono finiti su Vanja Milinkovic-Savic

Vanja Milinkovic-Savic continua ad essere al centro di voci di mercato. Il portiere serbo è reduce da una stagione da record con il Torino e potrebbe salutare in questa sessione di mercato. Secondo quanto circola in Turchia, il numero 32 granata sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce. Situazione da tenere quindi sotto controllo. Mai come quest’anno il gigante serbo è vicino a lasciare il Torino.

Non solo Turchia

Non solo la Turchia e il Fenerbahce su di lui. Infatti in questi mesi molte squadre si sono dimostrate interessate. Sirene dalla Premier league, poi Milan e su tutti il Napoli di Antonio Conte. Su di lui c’è una clausola da 20 milioni di euro. Tutto da valutare, tutto da decidere.