Calciomercato Torino / Ali Dembelé firmerà presto il suo rinnovo con il Torino. Poi si deciderà il suo futuro nella prossima stagione

La sessione di calciomercato è aperta: trattative, cessioni, entrate ma anche rinnovi. In casa Torino si lavora per dare a Marco Baroni il miglior Toro possibile. Ali Dembelé, terzino destro classe 2004 del Torino, è vicino al rinnovo di contratto. Al momento il suo contratto scade nel 2026. Ma è tutto pronto per il rinnovo fino al 2028, con possibilità di arrivare fino al 2029. In questo modo il francese avrà un adeguamento di contratto, che adesso è ancora il primo che aveva ottenuto da professionista. Inoltre, potrà essere ceduto in prestito e migliorare con tutto il tempo a disposizione.

Pupillo di Vanoli, Baroni lo valuterà

Dembelé era un pupillo di Paolo Vanoli. Insieme nella stagione 2023/2024 avevano portato il Venezia in Serie A. Poi l’allenatore è passato al Torino, con il giocatore che è rientrato dal prestito in Serie B. L’idea di Vanoli, visto l’impegno costante e la voglia di lavorare del ragazzo, è stata quella di farlo rimanere anche in Serie A con la Prima Squadra granata. Non ha avuto molto spazio, ma ha visto da vicino i grandi. Adesso la palla passa a Baroni e al suo 4-2-3-1. Nella posizione di terzino destro al momento il titolare è Lazaro, che verrà abbassato per lasciare spazio a un mancino davanti. Dembelé sarebbe di nuovo una riserva. Magari nemmeno di prima scelta. Ecco quindi che l’ipotesi prestito prende piede, ma Baroni valuterà la situazione.

Una stagione deludente

Nel complesso quella di Dembelé è stata deludente come stagione. 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia e 1 gol in campionato contro l’Udinese. Alla prima da titolare nel massimo campionato italiano, è stato espulso dopo 33 minuti. Nel finale di stagione ha trovato più spazio, ma si è dimostrato acerbo. Ma sicuramente è cresciuto molto nell’ultima stagione. Adesso per lui servirebbe spazio e una squadra che possa farlo giocare con continuità.