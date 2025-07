Un colpo a testa per difesa e centrocampo, ma ora è tempo di pensare alla trequarti: il Torino vuole accelerare per Ngonge

E due. Dopo Anjorin, arrivato dall’Empoli, il Torino ha chiuso anche per Ismajli, che nella giornata di lunedì sarà in città per svolgere le visite mediche. Messi a segno gli obiettivi per la difesa e il centrocampo, adesso l’obiettivo di Vagnati e Cairo è quello di rinforzare – anche dal punto di vista numerico – la trequarti. Il reparto offensivo è infatti quello che adesso necessita di maggiori innesti, viste le partenze di Elmas, Karamoh e Salama. Per questo motivo la dirigenza granata continua a seguire vari profili, ma la priorità continua a essere Cyril Ngonge.

Contatti continui per Ngonge

“L’obiettivo è dare al mister una squadra pronta almeno al 90% prima del ritiro“: parola di Urbano Cairo, che si è posto questo obiettivo difficilmente realizzabile. La squadra si ritroverà infatti all’inizio della prossima settimana e andrà in ritiro a partire dal 14 luglio, ed entro quella data dovrebbe chiudere diversi acquisti. In ogni caso è interesse di Vagnati provare ad accelerare su più fronti possibili, ed è per questo che negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con il Napoli per Ngonge: al momento c’è ancora distanza soprattutto sulla formula, perché i granata hanno proposto il classico prestito con diritto di riscatto mentre i campioni d’Italia sono disposto a vendere il belga a titolo definitivo per 8 milioni di euro. La forbice non è ampia, ma bisogna comunque venirsi incontro affinché si possa trovare un accordo.

Vagnati vuole accontentare Baroni

Accordo che potrebbe accontentare Baroni, che sin dal proprio arrivo ha fatto dei precisi nomi in vista del mercato in entrata. E tra questi era presente anche quello di Ngonge, che ha fatto tanto bene con il tecnico al Verona. Si proverà a raggiungere l’intesa con il Napoli, affinché il belga possa rappresentare il terzo colpo di questo inizio di mercato molto acceso.