Dopo i 6 mesi a Messina Dell’Aquila potrebbe lasciare di nuovo il Torino in prestito: c’è stato un sondaggio del Pineto

Il calciomercato va avanti, tra trattative in entrata e in uscita. Se da un lato il Toro ha già ufficializzato Anjorin e raggiunto l’accordo con Ismajli, che lunedì si sottoporrà alle visite mediche, dall’altro al momento solo Ricci è stato venduto, mentre Seck, Dellavalle e Silva sono stati mandati in prestito. I tre non potrebbero però essere gli unici, perché come ogni anno i granata puntano a mandare i propri giovani in leghe minori per concedere loro minuti importanti per crescere, così come accaduti con i vari Ciammaglichella, Bianay Balcot, Popa e tanti altri. La linea rimane ovviamente sempre la stessa, ed ecco che in questa sessione estiva a salutare in maniera temporanea potrebbe essere Francesco Dell’Aquila.

Dell’Aquila verso il Pineto?

La prima tra i professionisti non è stata una stagione indimenticabile per Dell’Aquila, per usare un eufemismo. Il talento classe 2004 era stato ceduto alla Pro Vercelli la scorsa estate, ma avendo trovato poco spazio i granata lo hanno richiamato per cederlo al Messina. In Sicilia l’esterno d’attacco ha giocato un po’ di più, non riuscendo però a mettersi in mostra dal punto di vista numerico. Ora che la stagione è terminata il romano si prepara a prendere parte al raduno del Filadelfia, in cui entrerà in contatto per la prima volta con mister Baroni, che deciderà se tenerlo in rosa – opzione complicata – o girarlo ancora in prestito. In questo senso c’è il Pineto a osservare attentamente la situazione: il club abruzzese ha mostrato un interesse per il talentino classe 2004, e nei prossimi giorni potrebbe decidere di accelerare, facendo entrare nel vivo la trattativa con i granata. Il futuro di Dell’Aquila, almeno per la prossima stagione, potrebbe dunque essere nuovamente lontano da Torino.