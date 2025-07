Le notizie di calciomercato di oggi, sabato 5 luglio, in Serie A: la Roma punta Krstovic del Lecce mentre il Napoli frena per Nunez

La sessione di calciomercato adesso è aperta e oltre alle trattative ci sono anche le prime ufficialità. Ma fino al 1 di settembre l’estate sarà bollente e piena di colpi, in entrata ma anche in uscita. Tutte le squadre in Serie A si muovono per cercare l’occasione giusta. La Roma di Gasperini ha messo gli occhi su Nikola Krstovic per l’attacco. Dovbyk potrebbe infatti salutare. Krstovic ha messo da parte momentaneamente la corte del Leeds e aspetta la Roma. La trattativa adesso può partire. I salentini per il loro numero 9 chiedono 25 milioni di euro.

Napoli-Nunez in stop

Napoli alla ricerca di un attaccante fisico che possa dare una mano a Lukaku e a Conte. Con Lucca c’era l’intesa, ma solo con il giocatore e non con l’Udinese. Negli ultimi giorni il nome più quotato è stato quello di Darwin Nunez del Liverpool. Ma al momento la trattativa con gli inglesi è in stand-by. Frenata dovuta ai costi alti del giocatore (50/60 milioni di euro), ma soprattutto alla perdita di Diogo Jota. Il mercato passa in secondo piano in questo delicato momento.

Cagliari: si lavora alle uscite

In casa Cagliari sta per partire l’era Pisacane, appena promosso dalla Primavera. Con il nuovo allenatore al comando, si pensa alle uscite. Il portiere Sherri, dopo il riscatto di Caprile dal Napoli, vuole giocare e potrebbe andare in Serie B al Frosinone. Marin senza Nicola potrebbe salutare a breve e su di lui c’è il PAOK dalla Grecia. Situazioni in evoluzione.

Fiorentina: Kean riflette

Moise Kean riflette sul suo futuro alla Fiorentina dopo una stagione da protagonista. Il Napoli fa la corte, così come il Manchester United in Premier League. E poi c’è anche l’offerta araba dell’Al-Qadsiah. Pioli sarà a breve ufficializzato come nuovo allenatore e si tratta di un ritorno sulla panchina viola. Intanto Kean pensa.