Il difensore centrale è vicino all’addio, ma manca ancora l’intesa con l’Al-Duhail. Intanto i granata si coprono con l’arrivo di Ismajli

Saul Coco è al centro di una trattativa internazionale che potrebbe concludersi nei prossimi giorni, ma per il momento il trasferimento non è ancora definito. Il Torino e l’Al-Duhail hanno già raggiunto un’intesa di massima per la cessione del difensore centrale, arrivato appena un anno fa in granata. La cifra concordata tra i due club è importante e rappresenterebbe una plusvalenza significativa per il club piemontese, che ha deciso di cedere il nazionale della Guinea Equatoriale dopo una stagione fatta di alti e bassi.

Manca l’accordo con Coco

L’operazione, però, è ancora in fase di stallo. Il motivo è l’accordo con il giocatore. Coco, infatti, non ha ancora detto sì al trasferimento in Qatar. Il difensore vuole prendersi un po’ di tempo per riflettere, anche perché la proposta contrattuale dell’Al-Duhail, pur allettante dal punto di vista economico, comporterebbe un cambio radicale di vita e di ambizioni sportive. Il centrale granata sta valutando pro e contro prima di prendere una decisione definitiva: il nodo riguarda soprattutto la durata dell’accordo e le condizioni contrattuali, che devono ancora essere limate.

Il Torino si tutela

Nel frattempo, il Torino si è già mosso sul mercato per cautelarsi. Il club ha chiuso l’accordo con Ismajli, difensore albanese ex Empoli al momento svincolato, che va a colmare una lacuna evidente nella rosa di Marco Baroni. Fino ad ora, infatti, mancava un vero centrale di ruolo pronto per un posto da titolare, e Ismajli rappresenta una garanzia in termini di esperienza nel campionato italiano.

La sensazione è che l’uscita di Coco sia comunque molto probabile, ma sarà il giocatore a dare l’ultima parola. Se arriverà il suo ok all’Al-Duhail, la trattativa si chiuderà in tempi rapidi. In caso contrario, il Torino avrà comunque già coperto la posizione, dimostrando ancora una volta pragmatismo e tempestività sul mercato.