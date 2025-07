Zortea, laterale del Cagliari seguito anche dal Torino come possibile rinforzo per la fascia, ha parlato di mercato in un’intervista

Messi a segno due colpi tra difesa e centrocampo, Vagnati si proietta in avanti e pensa già a quelle che sono le prossime priorità per il Torino: dei trequartisti, un attaccante e un terzino destro. Per quanto riguarda quest’ultimo ruolo, in particolare, i nomi più caldi sono due: da un lato Tchatchoua, che Baroni conosce bene e con cui vorrebbe lavorare di nuovo; dall’altro Zortea, che ha fatto tanto bene quest’anno a Cagliari e che potrebbe effettuare il salto di categoria. E proprio di questo ha parlato l’esterno dei sardi in un’intervista a Sky Sport.

Le parole di Zortea

Alla domanda sul proprio futuro il classe ’96 ha risposto: “Io attualmente sono un giocatore del Cagliari e finché nessuno si fa avanti io resto un giocatore del Cagliari, e sono contento di esserlo. Il mercato è appena iniziato e la società farà le sue valutazioni in base alle richieste che riceverà“.

Parole che dunque faranno riflettere Vagnati, il quale deve decidere se avanzare in maniera convinta su di lui o se concentrarsi sulla pista Tchatchoua.