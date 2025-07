Dopo la stagione positiva tra Primavera e prima squadra, il Torino ha intenzione di rinnovare il contratto di Perciun

Non solo acquisti e cessioni: il calciomercato del Torino va avanti in questi primi giorni di luglio, e al di là di quelle che sono le entrate e le uscite la dirigenza sta lavorando molto per costruire la rosa del futuro. In questo senso Vagnati si sta concentrando anche sui rinnovi, provando a blindare e tenersi stretti i giovani granata. Prima è stato il turno di Dembelé, per cui manca solamente la firma sul contratto, adesso tocca invece a Perciun. Il talento moldavo andrà in scadenza nel 2027, ma in questo caso il rinnovo verrebbe visto più come un premio per quanto fatto quest’anno che per evitare di perderlo nelle prossime settimane.

Il Toro blinda Perciun

Ecco dunque che per il 2006 Vagnati sta lavorando a un contratto fino al 2029, per un prolungamento di ulteriori due anni. Sicuramente meritato, per quanto fatto vedere dal trequartista nella scorsa stagione: prima con la Primavera, dove si è spesso reso decisivo, poi in prima squadra diventando un vero e proprio pupillo di Vanoli. L’ex tecnico granata gli ha sempre riservato importanti spezzoni di partita da metà aprile in poi, e il moldavo li ha sfruttati per mettersi in mostra. Ha dimostrato di poter stare benissimo “tra i grandi”, e anche per questo la dirigenza vuole ora premiarlo.

Il futuro

Resta da capire però quale sarà il suo futuro. Sicuramente sarà presente al raduno in programma tra due giorni, dove Baroni avrà l’occasione di conoscerlo e valutarlo. C’è una gran possibilità che il talentino possa colpirlo, ma allo stesso tempo bisognerà fare i conti anche con le esigenze dettate dal suo percorso di crescita: arrivato a 19 anni Perciun necessita di giocare con continuità, per questo motivo in caso di offerta – in prestito – dalla Serie C o dalla Serie B la società valuterebbe seriamente prendendo di comune accordo con il giocatore la strada migliore.