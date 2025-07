In casa Torino si pensa a rifare le fasce per questo mercato: dopo una sola stagione Pedersen può già salutare

Una settimana fruttuosa per il Torino, quella che termina oggi: i granata hanno messo a segno due colpi importanti, ufficializzando Anjorin e trovando tutti gli accordi per Ismajli, che domani si sottoporrà alle visite mediche. Ora è quindi tempo di concentrarsi sugli altri reparti, considerato come siano ancora molti i tasselli mancanti nella formazione tipo di Baroni. Di sicuro ci sarà da lavorare sulle fasce: a sinistra serve un sostituto di Biraghi, a destra serve invece un giocatore che possa fare il titolare. Ed è proprio a destra che ci saranno i cambiamenti più importanti, perché Lazaro verrà abbassato e tornerà al proprio ruolo d’origine, mentre Pedersen è in uscita e verranno ascoltate tutte le offerte che gli verranno fatte.

Pedersen in uscita

Quella del norvegese è stata una stagione da dimenticare: arrivato come sostituto di Bellanova, l’ex Sassuolo non ha mai pienamente convinto. E a dimostrarlo sono soprattutto i numeri, visto che in 31 partite giocate non ha mai messo a referto gol né assist, e anche il fatto che più volte Vanoli ha preferito adattare un centrale come Walukiewicz piuttosto che schierarlo dal 1′. Che abbia deluso non ci sono dubbi, per questo motivo difficilmente gli verrà data un’altra chance.

Seppur sarà difficile guadagnare qualcosa in più dei 3,5 milioni di euro spesi la scorsa estate, l’idea della società è quella di venderlo in caso dovessero arrivare offerte. Anche per questo Vagnati è al lavoro in questi giorni per portare a Baroni un nuovo terzino destro: il favorito del nuovo allenatore è Tchatchoua – con cui ha già lavorato a Verona -, ma non è da escludere che si possa andare su un profilo come Zortea del Cagliari.