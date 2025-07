Le notizie di oggi, domenica 6 luglio 2025, di calciomercato in Serie A: Theo Hernandez lontano dal Milan e verso l’Arabia

Continua la sessione di calciomercato in Serie A, sessione che si è aperta il 1 di luglio e che si chiuderà il 1 di settembre. Tutte le squadre sono alla ricerca della mossa giusta, sia in entrata che in uscita. Le strade tra il Milan e Theo Hernandez si stanno separando. Il terzino sinistro rossonero non sarà presente al raduno con Massimiliano Allegri. Per lui si stanno aprendo le porte dell’Arabia, con Simone Inzaghi che lo vorrebbe nel suo Al-Hilal. Stipendio da 20 milioni di euro a stagione, ma c’è ancora da limare l’intesa tra i club. I rossoneri chiedono 25 milioni cash, mentre gli arabi ne offrono 20+5 di bonus.

Lecce su Mihaila

Lecce che, nonostante la salvezza, ha fatto fuori Giampaolo. Il nuovo allenatore è Eusebio Di Francesco che nelle ultime 2 stagioni è retrocesso con Frosinone e Venezia. Sticchi Damiani, il presidente dei salentini, ha dichiarato: “Di Francesco è motivato. Valutiamo Mihaila”. E infatti Valentin Mihaila del Parma è finito nel mirino del Lecce per rinforzare il reparto offensivo. Situazione in fase di evoluzione.

Buchanan potrebbe lasciare l’Inter

Tajon Buchanan ha giocato gli ultimi 6 mesi in prestito al Villareal. Non ha fatto male, ma non ha convinto a tal punto da essere riscattato dagli spagnoli. Poi è andato in Nazionale del Canada e ha fatto molto bene. L’Inter lo valuta 15 milioni di euro e su di lui ci sono 3 squadre al momento: Villareal (Spagna), Brentford (Inghilterra) e Eintracht Francoforte (Germania). Il giocatore potrebbe lasciare l’Inter.

Dodo e la Fiorentina

In casa Fiorentina c’è un caso da risolvere e riguarda il terzino destro Dodo. Il brasiliano ha manifestato la sua volontà di lasciare il club. Il contratto è valido fino al 2027, ma il giocatore si aspettava un rinnovo con adeguamento che non è ancora arrivato. O meglio, è arrivato con ritardo e il giocatore non ha risposto. La Juventus osserva, ma Dodo in passato avrebbe promesso a Joe Barone che non avrebbe mai vestito la maglia bianconera.