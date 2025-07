Dopo una stagione ai box Ilkhan dovrà trovarsi una nuova sistemazione: non c’è spazio per lui nel nuovo Torino di Baroni

È terminata la prima settimana ufficiale di calciomercato, e con due acquisti (ma anche una cessione) il Torino si è dimostrato tra le squadre più attive dell’intera Serie A. Con una spesa bassa i granata si sono portati a casa Anjorin e Ismajli, da un lato sostituendo numericamente Ricci e dall’altro cautelandosi in caso di partenza di Coco. Ora però, prima di mettere a segno altri colpi per Baroni, è tempo anche di cessioni. Come detto Ricci è già partito, così come anche Seck, Dellavalle e Silva in prestito. Sono tanti ancora gli “esuberi” che Vagnati dovrà piazzare nelle prossime settimane, e tra questi risulta anche il nome di Ilkhan.

Ilkhan ai margini

Arrivato in Serie A nel 2022, l’avventura italiana di Ilkhan non è andata come lui stesso avrebbe immaginato. Il turco ha fatto fatica a trovare spazio in maglia granata (e anche alla Sampdoria), ed è dovuto tornare in prestito in patria per ritrovare minuti nelle gambe. La scorsa estate sembrava dover essere quella dei saluti, ma quando sembrava tutto fatto per un ritorno in Turchia il centrocampista si è infortunato gravemente in un’amichevole, rimanendo ai box per tutta la stagione. Un altro anno “perso” allora, lontano dai campi e senza mai poter tornare ad allenarsi con il gruppo.

Anche per questo difficilmente Baroni conterà su di lui: l’idea della società e anche dello stesso giocatore è quella di trovare una nuova sistemazione, che sia “a casa” o in un altro paese. L’esperienza in Italia di Ilkhan si chiuderà quindi con tutta probabilità senza cose da ricordare, se non la tanta – forse troppa – sfortuna.